Informations pratiques

Morville-le-Héron

WE Réenchanter son quotidien

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 17:00:00

fin : 2026-12-13 15:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Et si vous retrouviez de la douceur, de la joie et du sens dans votre vie quotidienne ?

Nous vivons toutes des périodes où tout va trop vite, où l’on ne voit plus que ce qui manque, où l’on se perd de vue, happé(e) par les obligations et les il faut . Ce week-end, inspiré d’un programme de psychologie positive mis au point par des chercheurs (dont Christophe André), est une bulle d’air pour vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, à vos forces, à vos valeurs… bref, à vous.

Ce que vous allez vivre

Un parcours progressif et profondément humain, basé sur 4 piliers du programme CARE Cohérence Attention Relation Engagement. Vous repartirez avec des outils concrets pour un mieux-être durable au quotidien.

Infos pratiques

Week-end en petit groupe (6 à 8 personnes)

Hébergement et repas inclus

À L’Écrin de l’Andelle, Normandie (30 min de Rouen, 1h30 de Paris)

Accompagné par Jean-Marie de Williencourt (formateur du programme CARE, coach professionnel) et Cécile de Williencourt (praticienne en méditation de pleine conscience, sage-femme) .

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 28 77 44 contact@ecrinandelle.fr

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English : WE Réenchanter son quotidien

L’événement WE Réenchanter son quotidien Morville-le-Héron a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray