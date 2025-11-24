Festival AUTOMNE MUSICAL Grand Châtellerault WE WANT CHET Nouveau Théâtre de Châtellerault Châtellerault

Festival AUTOMNE MUSICAL Grand Châtellerault WE WANT CHET

Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

### Le Septet de Jazz WE WANT CHET de Mathieu Debordes

### accompagné de Leah Gracie _Chanteuse_ .

Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54

