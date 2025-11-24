Festival AUTOMNE MUSICAL Grand Châtellerault WE WANT CHET Nouveau Théâtre de Châtellerault Châtellerault
Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24
2025-11-24
### Le Septet de Jazz WE WANT CHET de Mathieu Debordes
### accompagné de Leah Gracie _Chanteuse_ .
Nouveau Théâtre de Châtellerault 21 rue chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54
