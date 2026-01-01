We Want Stars Sylvain Rifflet Le Quartz Brest

We Want Stars Sylvain Rifflet

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

2026-01-20 19:00:00

Le saxophoniste aime emprunter des chemins de traverse. Avec un nouveau trio à la formule peu courante, sax-synthé-batterie, il invente une musique explosive !

À ses côtés, deux figures de la pop indé formées au jazz la claviériste Bettina Kee (Ornette) et le batteur Vincent Taeger (Sacre du Tympan, Tigre Tigre). Empruntant pour beaucoup aux codes de la musique électronique et au rock, l’œuvre du trio se construit autour de rythmiques, d’improvisations et d’alliages de timbres. Les paysages fantasmagoriques des synthés amplifient le jeu hypnotique et tourbillonnant du saxophone, rejoint par les plages survitaminées et le groove de la batterie. Mélodique et dansant, acoustique ou électronique, du jazz à l’énergie pop !

Information pratique

Durée 1h20. .

