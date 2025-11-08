We Want You Scooter 11 Haguenau

We Want You Scooter 11

23 rue de la piscine Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 13:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-11-08

11ème édition de ce Contest trot Freestyle au Bowl d’Hag (Skatepark indoor de Haguenau)

La Ville de Haguenau présente We Want You Scooter 11

Il s’agit de la 11ème édition de ce Contest trot Freestyle au Bowl d’Hag (Skatepark indoor de Haguenau)

Au Programme

Un Contest Bowl à 14h

Un Contest Street à 16h

Un Prize monnaie de 500€ et de nombreux lots pour récompenser les meilleures Riders ayant fait le déplacement. Ambiance assurée par DJ Cut Edge toute la journée !

Buvette et petite restauration sur place par l’association ASRH locale.

Entrée public gratuite

Entrée pratiquants 5 euros donnant droit à l’inscription aux compétitions Bowl et Street. Inscription sur place.

Pour les moins de 18 ans, prévoir la décharge de responsabilité disponible en amont de l’événement directement au Bowl d’Hag, et sur l’évent FB.

Nous remercions tous nos partenaires

Ethic Scooter (http://ethicdtc.com/)

AO Scooter (http://www.aoscooters.com/)

Prime Scooter (https://prime-scootering.com/)

Native Scooter (https://nativescooters.com/)

Wise Scooter (https://wisescootering.com/)

Et bien entendu les magasins partenaires

Dissidence Scooter Shop (https://dissidencescootershop.com/fr/)

Nomadeshop (https://www.nomadeshop.com/)

N'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs sites et réservez votre samedi 8 Novembre 2025.

23 rue de la piscine Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 91

English :

11th Freestyle Trot Contest at Bowl d’Hag (Haguenau indoor skatepark)

German :

11. Ausgabe dieses Freestyle-Trott-Contests im Bowl d’Hag (Indoor-Skatepark von Haguenau)

Italiano :

11° Freestyle Trot Contest al Bowl d’Hag (skatepark indoor di Haguenau)

Espanol :

11º Concurso de Freestyle Trot en el Bowl d’Hag (skatepark cubierto de Haguenau)

L’événement We Want You Scooter 11 Haguenau a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau