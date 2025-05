We win passion, football et Méditerranées – Mucem Marseille 2e Arrondissement, 25 mai 2025 11:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

We win passion, football et Méditerranées Dimanche 25 mai 2025 de 11h à 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 11:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Dimanche 25 mai, le Mucem vous invite à une grande fête mêlant sport et culture, en partenariat avec le club de supporters les South Winners pour célébrer ensemble la Journée mondiale du football et (re)découvrir l’exposition Méditerranées .Enfants

Dimanche 25 mai, le Mucem vous invite à une grande fête mêlant sport et culture, en partenariat avec le club de supporters les South Winners pour célébrer ensemble la Journée mondiale du football et (re)découvrir l’exposition Méditerranées .



Au bâtiment J4, découvrez la reconstitution du tifo spectaculaire déployé le 8 mai 2024 sur le fort Saint-Jean pour l’arrivée de la flamme olympique ce tifo bleu et blanc représentant les visages de Protis et Gyptis sera présenté par des membres des South Winners en préambule des visites guidées de l’exposition Méditerranées .



Ce dimanche, on vient au musée en short et baskets pour participer au tournoi de foot mixte qui prendra place au cœur du fort Saint-Jean. Ateliers et performances autour du supportérisme assurent l’ambiance ; et entre invités surprises et gestes techniques, on se retrouve tous pour un pique-nique convivial sur le gazon !



Bar et restauration sur place. Possibilité d’apporter son pique-nique.



** Programme

Présentation du tifo de NOYPS et des South Winners* (*Reconstitution du tifo déployé le 8 mai 2024 sur le fort Saint-Jean pour l’arrivée de la flamme olympique à Marseille.) –> de 11h à 19h, Mucem J4 et fort Saint-Jean, accès libre



Ateliers tifos, babyfoot, maquillage, lecture, jeux



Visites guidées de l’exposition Méditerranées

À 14h, 15h et 16h, Mucem J4 et fort Saint-Jean, accès sur présentation d’un billet d’entrée



Musique et tournoi de foot mixte 3×3

De 14h à 17h30, Mucem J4 et fort Saint-Jean, accès libre



Venez participer ou encourager les équipes !



Avec DJ Krispiz, Le Muge, Bengous, Quintet de cuivres par les musiciens de l’Opéra de Marseille, Si si la Paillette, AM Talents, Ga-Events, Southway Studio, Copie Carbone, NOYPS, Artlambik, Protis Club et les commissaires de l’exposition Méditerranées , en partenariat avec le club de supporters les South Winners. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On Sunday May 25, the Mucem invites you to a big party combining sport and culture, in partnership with the South Winners supporters club, to celebrate World Football Day together and (re)discover the « Mediterranean » exhibition.

German :

Am Sonntag, den 25. Mai, lädt Sie das Mucem in Partnerschaft mit dem Fanclub South Winners zu einem großen Fest ein, das Sport und Kultur miteinander verbindet, um gemeinsam den Weltfußballtag zu feiern und die Ausstellung « Méditerranées » (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Domenica 25 maggio, il Mucem vi invita a una grande festa che unisce sport e cultura, in collaborazione con il South Winners supporters club, per celebrare insieme la Giornata mondiale del calcio e (ri)scoprire la mostra « Mediterraneo ».

Espanol :

El domingo 25 de mayo, el Mucem le invita a una gran fiesta que combina deporte y cultura, en colaboración con el club de aficionados South Winners, para celebrar juntos el Día Mundial del Fútbol y (re)descubrir la exposición « Mediterráneo ».

L’événement We win passion, football et Méditerranées Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille