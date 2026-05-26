WE ZEN’ART PARC AU MILIEU DE LA NATURE Lussan-Adeilhac

Lussan-Adeilhac

WE ZEN’ART

PARC AU MILIEU DE LA NATURE Haliot Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

6ème Edition avec plus de 20 Exposants. Venez en famille rencontrer Artisans, Créateurs et Thérapeutes

WE ZEN’ART est un concept qui fusionne l’art, la détente et le bien-être, offrant une expérience unique à ses participants. Ce type d’événement ou d’atelier permet aux individus de s’immerger dans un environnement créatif tout en favorisant la relaxation et la méditation. Les activités peuvent inclure des sessions de peinture intuitive, des ateliers de sculpture, ou même des performances artistiques interactives, le tout accompagné de techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation guidée. L’objectif est de permettre aux participants de s’exprimer artistiquement tout en cultivant un état d’esprit zen, réduisant ainsi le stress et favorisant le bien-être mental. WE ZEN’ART encourage une approche holistique de la créativité, où l’art devient un outil de transformation personnelle et de connexion intérieure. .

PARC AU MILIEU DE LA NATURE Haliot Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie teamzenart@gmail.com

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English :

6th edition with over 20 exhibitors. Bring the whole family to meet Craftsmen, Designers and Therapists

L’événement WE ZEN’ART Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE