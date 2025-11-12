Weathering Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Weathering Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris mercredi 12 novembre 2025.

Encerclée par le public, une large plateforme carrée blanche se détache sur la scène. Dix interprètes, aux singularités affirmées, s’y rassemblent petit à petit. Ainsi réuni dans un rapport de grande promiscuité, cet équipage bigarré se retrouve confronté à une adversité qui va crescendo. Bientôt couverts de sueur (entre autres), les corps vont lutter de toutes leurs forces au cœur d’une tourmente implacable.

Figure saillante de la scène nord-américaine contemporaine, Faye Driscoll – dont le travail reste encore peu vu en France – bouscule les codes de représentation et les modes de perception via des pièces hybrides, souvent percutantes, d’une grande intensité organique. Nouvelle création, Weathering suscite une saisissante expérience collective, innervée par un impérieux désir de (sur)vivre, en résonance profonde avec le tumulte frénétique et chaotique du monde d’aujourd’hui.

Avec Weathering, l’aventureuse artiste américaine Faye Driscoll fait advenir une secouante épopée humaine, très sensorielle, qui répercute puissamment les soubresauts de notre temps.

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h00 à 21h05

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 21h05

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 21h05

Le mercredi 12 novembre 2025

de 20h00 à 21h05

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

