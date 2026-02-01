WEB RADIO INFO JEUNES Behren-lès-Forbach

WEB RADIO INFO JEUNES

Rue des Roses Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 13:30:00

fin : 2026-02-11 15:00:00

2026-02-11

Mercredi 11 février Web Radio

de 13h30 à 15h à la Maison de Services de Behren

Thème interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans qu’en pensent les jeunes ?

Sur inscription à la Maison de Services de Behren.

L’émission sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube de la ville https://www.youtube.com/@mairiebehren-les-forbach4813Enfants

Rue des Roses Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 20 25 63 cite.educative.behren@gmail.com

English :

Wednesday February 11: Web Radio

from 1.30pm to 3pm at the Maison de Services in Behren

Topic: Banning social networking before the age of 15: what do young people think?

Registration required at the Maison de Services de Behren.

The program will be broadcast live on the town’s Youtube channel: https://www.youtube.com/@mairiebehren-les-forbach4813

