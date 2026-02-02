Webinaire · Réorientation : optimisez votre candidature sur Parcoursup Mardi 10 février, 18h30 En ligne

Vous souhaitez vous réorienter en L1 à la rentrée prochaine ? Vous allez devoir à nouveau utiliser Parcoursup ! Les conseillers du SOIE répondent à toutes vos questions le mardi 10 février à 18h30.

**MARDI 10 FÉVRIER (18H30-19H30)**

Afin de vous aider dans cette démarche, nous vous proposons un webinaire pour vous permettre de découvrir tous les « trucs et astuces » pour booster votre dossier et rédiger au mieux votre projet de formation motivé.

Au programme :

* Découvrir l’outil Parcoursup lorsqu’on est étudiant en réorientation

* Diversifier ses voeux

* Comment obtenir vos « Fiches de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études »

* Formuler son projet de formation motivé

Ce webinaire présenté par une Conseillère en Orientation et Insertion Professionnelle du SOIE se déroulera le mardi 10 février de 18h30 à 19h30.

Il est ouvert à tous les étudiants de L1 et BUT1 ayant un projet de réorientation à la rentrée prochaine.

### [**> J'ASSISTE AU WEBINAIRE <**](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/gji-doc-skj-asq/join) ### Besoin de plus d'infos ? Les conseillers du SOIE v[ous reçoivent sur rendez-vous](https://soie.univ-rennes.fr/informations-pratiques) pour vous accompagner dans votre projet de réorientation. Vous pouvez également consulter le [webinaire organisé par BRIO](https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/permalink/v126b1a215563bla7kuw/iframe/) sur le fonctionnement de Parcoursup.

