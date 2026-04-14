Webinaire: 0-3 ans – S’informer sur les modes d’accueil 23 avril et 21 mai

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T12:30:00+02:00 – 2026-04-23T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T12:30:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Besoin de confier votre enfant pour travailler, trouver un emploi, pratiquer une activité de loisirs ou tout simplement souffler un peu ?

La Ville de Bordeaux organise des réunions animées par une équipe de professionnels de la petite enfance pour présenter les différents modes d’accueil et répondre à vos questions.

Pour vous inscrire et accéder au webinaire :

Jeudi 23 avril de 12h30- 14h : :https://events.teams.microsoft.com/event/2d51aef6-7825-4632-b318-25a7be3a0a27@b3dd23de-593f-4d74-bcf9-f035c1a2eb24

Jeudi 21 mai de 12h30-14h (lien à venir)

Pour plus d’informations sur l’évènement, contacter le service Modes d’accueil petite enfance (Mape) de la Ville de Bordeaux au 05 56 42 24 43.

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Venez vous informer sur les modes d’accueil pour votre enfant à Bordeaux lors d’un webinaire. Petite enfance crèche