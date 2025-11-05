**Webinaire » A la découverte de la filière sucrière ». Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire**. Reims – GRAND EST Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T10:30:00 – 2025-11-05T11:00:00

Fin : 2025-11-05T10:30:00 – 2025-11-05T11:00:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, France Travail et nos partenaires vous présentons 1 jour 1 webinaire pour mieux découvrir nos filières industrielles. Venez découvrir : – l’industrie sucrière avec sa vue nationale et son focus régional. – les métiers – les opportunités d’emploi. Thierry Jamet, OCAPIAT et Rachel Dachelet, entreprise CRISTAL UNION animeront ce webinaire.

Webinaire de 30 min .

