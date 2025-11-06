**Webinaire » A la découverte de la filière viande ». Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire**. Lyon – Agence MONTMELIAN Lyon

**Webinaire » A la découverte de la filière viande ». Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire**. Lyon – Agence MONTMELIAN Lyon jeudi 6 novembre 2025.

**Webinaire » A la découverte de la filière viande ». Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire**. Jeudi 6 novembre, 10h00 Lyon – Agence MONTMELIAN Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T10:30:00

Fin : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T10:30:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, France Travail et nos partenaires vous présentons 1 jour 1 webinaire pour mieux découvrir nos filieres industrielles. Venez découvrir : – la filière viande avec sa vue nationale et son focus régional. – les métiers – les opportunités d’emploi. Clarisse LESSALLE de Culture Viande animera ce webinaire.

Webinaire de 30 min .

Lyon – Agence MONTMELIAN 69007 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515033 »}]

Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, France Travail et nos partenaires vous présentons 1 jour 1 webinaire pour mieux découvrir nos filieres industrielles. La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie