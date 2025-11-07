Webinaire : A la découverte de l’industrie du lait Caen – DR NORMANDIE Caen

Webinaire : A la découverte de l’industrie du lait Vendredi 7 novembre, 10h00 Caen – DR NORMANDIE Calvados

Début : 2025-11-07T10:00:00+01:00 – 2025-11-07T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-07T10:00:00+01:00 – 2025-11-07T10:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi agroalimentaire, France Travail et ses partenaires vous présenteront chaque jour de la semaine un webinaire pour découvrir les filières industrielles de ce secteur. Venez découvrir, le 7 novembre à 11h00, la filière lait avec une vision nationale sur les spécificités de ce secteur, ses métiers, ses opportunités d’emploi… Des interventions de la filière lait, d’un centre de formation et un témoignage vous éclaireront sur ce secteur passionnant.

Caen – DR NORMANDIE 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandy

