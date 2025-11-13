Webinaire – Alumni Q&A GEMM Marketing HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 13 novembre, 12h00 sur inscription

Webinaire – Alumni Q&A GEMM Marketing HEC Paris

Vous envisagez de rejoindre l’Executive Master en Marketing & Business Development (GEMM) mais vous voulez savoir ce que cela peut apporter à vous et votre carrière ?

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous inviter à un webinaire en ligne animé par Capucine Maitre, consultante formation, et ses trois invitées, toutes trois diplômées du GEMM Marketing & Business Development, le 13 novembre à 12h.

Au programme :

Les raisons de rejoindre le programme

L’Executive Master et son impact concret sur les parcours professionnels

Les temps forts

Les recommandations et vos questions

Une heure d’échange pour vous aider à mieux comprendre si ce programme est fait pour vous.

Nous serions ravis de vous accueillir pour ce temps d’exploration et de partage, première étape d’un parcours passionnant et inspirant.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T13:30:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-alumni-qa-gemm-marketing

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines