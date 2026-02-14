Webinaire – Appels à projets de partenariats : questions ouvertes, Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, Paris

Webinaire – Appels à projets de partenariats : questions ouvertes Vendredi 20 février, 13h00 Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport Paris

Destiné aux organisations souhaitant candidater aux deux appels à projets de l’action clé 2 partenariats de coopération et partenariats simplifiés, ce webinaire a pour but de poser directement vos questions aux représentants de l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport.

Ce webinaire se déroulera le 20 février 2026 et s’inscrit dans un cycle de trois webinaires complémentaires :

– Les partenariats action clé 2 : pour qui, pour quoi, comment ? > 2/02

– Les partenariats action clé 2 : comment rédiger une candidature de qualité ? > 19/01, 12/02

– Les partenariats action clé 2 : à vos questions ! > 20/02

Ces sessions d’accompagnement seront régulièrement organisées jusqu’à la date limite du dépôt des projets, fixée au 12 février 2026.

Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport 95 avenue de France 75013 Paris

Ce webinaire est dédié aux questions des organisations souhaitant candidater aux appels à projets de l’action clé 2 d’Erasmus+ (partenariats de coopération et partenariats simplifiés). Webinaire Erasmus+