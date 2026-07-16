Informations pratiques

[Webinaire ARDoISE] Anonymiser, pseudonymiser pour diffuser des données de recherche Jeudi 14 janvier 2027, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T13:00:00+01:00 – 2027-01-14T14:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T13:00:00+01:00 – 2027-01-14T14:00:00+01:00

Dans un contexte valorisant la science ouverte et la reproductibilité, l’ouverture des données de recherche est encouragée. Cependant, elle peut se heurter aux exigences du RGPD. La pseudonymisation et l’anonymisation s’imposent alors comme des solutions pour concilier ouverture et limitation des risques de ré-identification. Pourtant, ces méthodes restent complexes et nécessitent des compétences techniques.

Ce webinaire propose des pistes de réflexion pour adapter son approche face à un arbitrage délicat entre transparence/ouverture, stockage et protection des individus.

Webinaire animé par Killian Heutte, ingénieur données à l’atelier ARDoISE

L’atelier de la donnéeARDoISEpropose deswebinaires mensuelspour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

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Comment adapter son approche pour concilier ouverture et limitation des risques de ré-identification

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