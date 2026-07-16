Informations pratiques

[Webinaire ARDoISE] Conserver et archiver ses données de la recherche Jeudi 10 décembre, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T13:00:00+01:00 – 2026-12-10T14:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T13:00:00+01:00 – 2026-12-10T14:00:00+01:00

Déposer ses données dans un entrepôt permet de les diffuser mais ne garantit pas leur archivage. Alors comment conserver ses données sur le long terme ? Que dit le Code du patrimoine ? Quels critères pour savoir quelles données conserver ? Quels sont les enjeux de la conservation des données ?

Webinaire co-animé par Fiona Edmond, data librarian à l’Université Rennes 2, et Guénolé Binz, archiviste de l’Université de Rennes.

L’atelier de la donnéeARDoISEpropose deswebinaires mensuelspour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

[{« type »: « link », « value »: « https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4554805 »}] [{« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/atelier-rennais-de-la-donnee-information-et-soutien-aux-equipes-de-recherche »}, {« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/actualites/une-nouvelle-saison-de-webinaires-ardoise »}] https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4554805

Comment sélectionner les données à conserver sur le long terme ou à celles à éliminer ?

Image by pikisuperstar on Freepik