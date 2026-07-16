Informations pratiques

[Webinaire ARDoISE] Le cahier de laboratoire électronique pour la gestion des données de recherche Mardi 22 septembre, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T13:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T13:00:00+02:00 – 2026-09-22T14:00:00+02:00

Comment consigner toutes ses activités de recherche au jour le jour ? Se constituer un tableau de bord avec ses données ou matériaux, les protocoles ou appareils utilisés ? Les retrouver facilement et collaborer simplement grâce au cahier de laboratoire électronique ? Découvrez l’intérêt et le fonctionnement de la solution libre la plus utilisée : eLabFTW.

Webinaire animé par Sonia Christon, data librarian à l’Université Rennes 2.

L’atelier de la donnéeARDoISEpropose deswebinaires mensuelspour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

[{« type »: « link », « value »: « https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4547781 »}] [{« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/atelier-rennais-de-la-donnee-information-et-soutien-aux-equipes-de-recherche »}, {« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/actualites/une-nouvelle-saison-de-webinaires-ardoise »}] https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4547781

Découvrez l’intérêt du CLE et la solution eLabFTW

Image libre via Magnific