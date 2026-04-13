[Webinaire ARDoISE] Le PGD de laboratoire ou de plateforme : pourquoi et comment le mettre en place ? Jeudi 11 juin, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T13:00:00+02:00 – 2026-06-11T14:00:00+02:00

Quels sont les bénéfices pour un laboratoire ou une plateforme à se doter d’un plan de gestion de données ? Comment la politique du laboratoire en matière de gestion des données s’inscrit-elle dans cet outil de pilotage ? Comment ce dernier aide-t-il à la rédaction de PGD de projets ?

Webinaire co-animé par Sonia Christon, data librarian à l’Université Rennes 2, et Manon Le Guennec, co-pilote d’ARDoISE pour l’Université de Rennes, à l’occasion du Printemps de la donnée.

L’atelier de la donnée ARDoISE propose des webinaires mensuels pour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

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Découvrez ce nouvel outil de pilotage, également appelé PGD entité. PGD données de la recherche

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