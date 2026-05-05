[Webinaire ARDoISE] Markdown : un outil accessible pour une science ouverte et reproductible Mardi 9 juin, 13h00

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T13:00:00+02:00 – 2026-06-09T14:00:00+02:00

Markdown se caractérise par une conversion simple en d’autres formats libres (PDF, HTML, etc.) qui le rend particulièrement intéressant dans une optique de science ouverte. Cette session est destinée aux non-initié.e.s souhaitant s’extraire de l’utilisation de logiciels de traitement de texte propriétaires comme Word, Google Docs, Notion, PowerPoint, etc.

Ce webinaire sera animé par Kilian Heutte, ingénieur données à ARDoISE, à l’occasion du Printemps de la donnée.

L’atelier de la donnée ARDoISE propose des webinaires mensuels pour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

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Ce langage de balisage est conçu pour offrir une syntaxe facile à lire, à écrire, en l’état et sans formatage

Dustin Curtis (CC0)