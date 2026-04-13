[Webinaire ARDoISE] Préserver et ouvrir ses codes sources et logiciels Mardi 12 mai, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Panorama des questions qui se posent quant à la valorisation et la conservation du code source de recherche. Les principes de base seront également présentés.

Webinaire animé par Damien Belvèze, chargé des données de la recherche à l’Université de Rennes, à l’occasion du Printemps de la donnée.

L’atelier de la donnée ARDoISE propose des webinaires mensuels pour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

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Une étude peut-elle être reproductible sans des données accessibles et un code réplicable ? logiciel code source

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