Informations pratiques

[Webinaire ARDoISE] Rédiger son PGD avec DMP OPIDoR Jeudi 15 octobre, 13h00

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T13:00:00+02:00 – 2026-10-15T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T13:00:00+02:00 – 2026-10-15T14:00:00+02:00

Faites le point sur ce livrable désormais requis dans la plupart des projets de recherche, et découvrez comment optimiser DMP OPIDoR, outil d’aide à la saisie du PGD.

Webinaire co-animé par Gwenna Briand et Fiona Edmond, data librarians à l’Université de Rennes et l’Université Rennes 2.

L’atelier de la donnéeARDoISEpropose deswebinaires mensuelspour accompagner la communauté scientifique rennaise dans la gestion et la FAIRisation de ses données de recherche.

[{« type »: « link », « value »: « https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4547782 »}] [{« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/atelier-rennais-de-la-donnee-information-et-soutien-aux-equipes-de-recherche »}, {« link »: « https://scienceouverte.univ-rennes.fr/actualites/une-nouvelle-saison-de-webinaires-ardoise »}] https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4547782

Qu’est-ce qu’un plan de gestion de données et comment le rédiger ?

Image by pch.vector on Freepik