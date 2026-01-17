Webinaire : Biodiversité et viticulture bio – enjeux et solutions Lundi 2 février, 16h00

Webinaire IFV-ITAB

Rôle de la biodiversité au vignoble focus sur 3 cas concrets

2 février 2026, 16h – 17h30

Dans le cadre de la Commission Viticulture Œnologie Bio, l’IFV et ITAB organisent un webinaire sur le rôle de la biodiversité, le lundi 02 février 2026.

Le respect des équilibres naturels est un des piliers de l’agriculture biologique. A travers ces pratiques vertueuses, les viticulteurs bios cherchent avant tout à augmenter la biodiversité dans leurs vignes et leurs abords, avec comme objectif que celle-ci contribue à la résilience du vignoble face aux attaques de maladies et de ravageurs. A travers 3 exemples concrets, ce webinaire illustrera les bénéfices que le viticulteur peut attendre de la préservation de la biodiversité de son vignoble.

Au programme

• Introduction – Mot d’accueil et lancement – Paul-Armel SALAUN (ITAB)

et Nicolas CONSTANT (IFV)

• Comment concilier viticulture et préservation de la biodiversité ? Introduction générale et éléments issus du Living Lab BACCHUS

Adrien RUSCH, Directeur de recherche INRAE, UMR Santé et Agroécologie du Vignoble (SAVE)

Cette présentation cherchera à clarifier les enjeux liés à la préservation de la biodiversité dans les paysages viticoles en mettant en lumière les synergies potentielles qui existent avec la viticulture. Ensuite, en s’appuyant sur différents travaux menés sur le Living Lab BACCHUS, Adrien Rusch abordera les effets des pratiques viticoles et de la structure des paysages sur la biodiversité. Il terminera son intervention par la question : Comment la biodiversité et certains services écosystémiques contribuent au bon fonctionnement des systèmes viticoles ?

• Rôle des chauves-souris dans la régulation des vers de grappes

Yohan CHARBONNIER – responsable de projet à la LPO délégation territoriale Aquitaine

Les chiroptères sont des alliés utiles des viticulteurs grâce à leur capacité de prédation des papillons de vers de la grappe. Leur étude avec différents protocoles et à différentes périodes ont permis de mettre en lumière cet intérêt et de mieux comprendre les éléments susceptibles de favoriser leur efficacité au services des viticulteurs.

• En ouverture – perspectives : gérer le microbiote pour protéger la vigne contre le mildiou (Parsada Get Up) – Corinne VACHER, Directrice de Recherche INRAE, UMR Santé et Agroécologie du Vignoble (SAVE).

Le projet GetUp (Gérer le microbiote pour protéger la vigne contre le mildiou) a été lancé en mars 2025 dans le cadre du plan d’action stratégique PARSADA, soutenu par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Il vise à développer des alternatives biologiques aux produits phytosanitaires pour lutter contre Plasmopara viticola, agent responsable du mildiou de la vigne.

Contacts référents viticulture biologique :

Pour l’IFV : Nicolas CONSTANT, nicolas.constant@vignevin.com – 06 78 78 07 75

Pour l’ITAB : Paul-Armel SALAUN, paul-armel.salaun@itab.asso.fr – 06 71 84 24 81

