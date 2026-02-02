Webinaire / Booster son profil LinkedIn
Webinaire / Booster son profil LinkedIn Mardi 17 février, 16h00 Sur inscription
Découvrez comment maximiser vos chances de décrocher un emploi ou une alternance via LinkedIn !
**MARDI 17 FÉVRIER (16H-18H)**
L’équipe NQT vous propose un atelier pour vous aider à rendre plus performant votre réseau professionnel LinkedIn dans votre recherche d’emploi ou d’alternance. Découvrez comment maximiser tes chances de décrocher un emploi ou une alternance via LinkedIn !
### Au programme
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à :
* Bien compléter son profil
* Apprendre à rechercher des offres d’emploi et à rentrer en contact avec des recruteurs
* Améliorer la visibilité de son profil en publiant des posts
### [> Je m’inscris <](https://app.nqt.fr/public-events/6186)
Atelier en visio, vous recevrez le lien de connexion par mail la veille de l'événement.
