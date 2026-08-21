Informations pratiques

Webinaire Bpifrance Université « IA commerciale : boostez vos clients et vos ventes ! » Vendredi 11 septembre, 11h00

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T11:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Ce webinaire vous est proposé par Bpifrance Université, plateforme de formation en ligne pour les dirigeants d’entreprise.

La prospection est l’une des tâches les plus chronophages pour les dirigeants et équipes commerciales de PME. Identifier les bons contacts, personnaliser les approches, relancer au bon moment… Autant d’actions qui demandent un temps considérable, difficile à allouer pour la plupart des équipes.

Comment l’IA peut-elle vous aider à faire plus et mieux avec les ressources existantes ? Grâce à des démonstrations d’outils réalisées en temps réel et accompagnées de conseils pratiques, vous verrez que l’IA est aujourd’hui à portée de toutes les PME !

Découvrez concrètement comment l’IA peut transformer votre performance commerciale, avec des outils simples, accessibles et activables dès aujourd’hui, sans expertise technique.

Au programme :

✅ Identifier les cas d’usage de l’IA les plus pertinents pour sa performance commerciale

✅ Détecter de nouveaux leads qualifiés à l’aide d’outils IA accessibles

✅ Appliquer une logique de scoring pour prioriser son portefeuille prospects

✅ Utiliser un assistant IA comme copilote lors de la préparation et du suivi de ses rendez-vous commerciaux

✅ Sélectionner les outils adaptés à sa taille d’entreprise et à son budget

Avec : Valentin Maes-Desagher, CEO d’Esteka Data et expert Data & IA

Il a travaillé pendant plus de 10 années dans des grands groupes sur les sujets data. C’est en rejoignant une PME en 2018 qu’il s’est rendu compte du manque d’accessibilité à ces sujets pour les PME et TPE. Fort de ce constat, il a créé sa propre agence en 2021 spécialisée dans l’accompagnement des PME, TPE et associations sur la data et l’intelligence artificielle.

Inscription : https://app.livestorm.co/bpifrance-12/ia-commerciale-boostez-vos-clients-et-vos-ventes?utm_campaign=WU11SEPT26&utm_medium=siteweb&utm_source=agenda&utm_term=bm

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Comment l’IA peut-elle vous aider à faire plus et mieux avec les ressources existantes ? Découvrez concrètement comment l’IA peut transformer votre performance commerciale.