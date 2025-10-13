Webinaire CARSAT à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Webinaire CARSAT à Laissac Laissac-Sévérac l’Église lundi 13 octobre 2025.

Webinaire CARSAT à Laissac

27 Place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Dans le cadre des journées France services , le 13 octobre France Services vous propose un Webinaire CARSAT sur le thème Préparer sa retraite de 14h à 16h. Sans inscription. Salle du conseil de la mairie.

27 Place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 60 56 laissagais@france-services.gouv.fr

English :

As part of the France Services days, on October 13 France Services will be hosting a CARSAT Webinar on Preparing for retirement from 2 to 4 pm. No registration required. Salle du conseil de la mairie.

German :

Im Rahmen der France services -Tage , am 13. Oktober bietet Ihnen France Services von 14.00 bis 16.00 Uhr ein CARSAT-Webinar zum Thema Seine Rente vorbereiten an. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Ratssaal des Rathauses.

Italiano :

Nell’ambito delle giornate di France Services, il 13 ottobre France Services offrirà un Webinar CARSAT sul tema Prepararsi alla pensione dalle 14:00 alle 16:00. Non è richiesta la registrazione. Sala consiliare del municipio.

Espanol :

En el marco de las jornadas France Services, France Services ofrece el 13 de octubre, de 14.00 a 16.00 horas, un seminario web CARSAT sobre el tema Prepararse para la jubilación . No es necesario inscribirse. Sala del Consejo en el ayuntamiento.

