Webinaire : CE Business Development HEC Paris Jouy-en-Josas

Webinaire : CE Business Development à HEC Paris

Les marchés et les modèles de croissance ont été profondément impactés et continuent d’être transformés par l’essor de l’intelligence artificielle, la digitalisation accélérée et les nouveaux enjeux économiques et environnementaux. Dans ce contexte, le business development joue un rôle central : il permet aux organisations d’identifier de nouvelles opportunités, de structurer des stratégies orientées client, de transformer l’innovation en leviers de création de valeur durable et dynamiser la gestion de leurs équipes.

Le Certificat Executive Business Development d’HEC Paris a été conçu pour les managers et opérationnels des fonctions commerciales. Il s’adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leur capacité à concevoir et déployer des stratégies de développement commercial adaptées à des environnements complexes et en mutation.

Au cœur du programme, les participants développent les compétences nécessaires pour optimiser la stratégie et le pilotage de la performance commerciale, dynamiser la gestion des équipes et intégrer efficacement les solutions technologiques et l’intelligence artificielle dans leurs démarches de croissance. Le certificat s’inscrit ainsi au cœur des dynamiques de création de valeur, en articulant vision stratégique, compréhension des marchés et excellence opérationnelle.

Pour mieux comprendre l’impact d’un tel programme dans votre évolution de carrière, nous vous invitons à assister au webinaire de présentation qui aura lieu le jeudi 5 février, de 12h30 à 13h45.

Dominique ROUZIES, professeure affiliée HEC Paris, vous présentera le contenu et les spécificités de ce programme, avec la présence d’intervenants au programme : Philippe PEREIRA, Olivier METIER, Evlampia THOREAU, Cor DUBOIS

Capucine MAITRE, consultante formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement.

Un alumni de notre Certificat Executive Business Development partagera également avec vous son expérience.

