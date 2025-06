Webinaire – Conflits, crises et matières premières : décryptage d’un monde instable Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 30 juin 2025

Webinaire CNAM – Conflits, crises et matières premières : décryptage d’un monde instable

rganisé par Cnam Entreprises, ce webinaire de 45 minutes vous permettra de saisir les grands repères pour appréhender les enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux liés aux matières premières.

Intervenant

Yves Jégourel, Professeur titulaire de la chaire « Economie des matières premières et transitions durables » au Cnam et membre du Lirsa.

Pourquoi y assister ?

Pour comprendre l’utilisation des ressources comme outil d’influence

Pour analyser les nouvelles dépendances stratégiques

Pour décrypter l’impact de la transition énergétique sur les équilibres mondiaux

Pour anticiper les enjeux liés à la sécurisation des approvisionnements

Un temps d’échange est prévu à la fin pour répondre à toutes vos questions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T11:45:00.000+02:00

https://culture.cnam.fr/juin/webinaire-conflits-crises-et-matieres-premieres-decryptage-d-un-monde-instable-1559943.kjsp?RH=evnt_mai

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris