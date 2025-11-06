[WEBINAIRE] Construire sa marque de vin, de l’ADN à la visibilité commerciale Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Angers

[WEBINAIRE] Construire sa marque de vin, de l’ADN à la visibilité commerciale Jeudi 6 novembre, 10h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Webinaire gratuit et ouvert à toutes les entreprises viticoles des Pays de la Loire, inscription obligatoire. Clôture des inscriptions le 5 novembre 2025.

Début : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T11:30:00

Fin : 2025-11-06T10:00:00 – 2025-11-06T11:30:00

Au programme

Dans un marché concurrentiel, la force de votre marque est essentielle. Cette formation vous aide à définir l’ADN de votre domaine, à clarifier vos valeurs et à bâtir des supports de communication cohérents. De la plateforme de marque aux outils digitaux, vous apprendrez à donner de la visibilité et du sens à vos vins.

Ce webinaire sera présenté par Karl-Frédéric REUTER, consultant et formateur agrée chez AOC Conseils.

Contact

Pauline CABOT-BERLAND, chargée de mission filière vin.

Pauline CABOT-BERLAND, chargée de mission filière vin.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Webinaire du Club Export le jeudi 6 novembre 2025 de 10 h à 11 h 30.