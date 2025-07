Webinaire d’actualité Faculté de droit et de science politique Rennes

Le droit parlementaire vu par les constitutionnalistes

Lundi 29 septembre 2025 (12h30-14h)

**Le droit parlementaire vu par… les constitutionnalistes**

Anne Levade, Professeur de droit public, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne

Pauline Türk, Professeur de droit public, Université Côte d’Azur

Benjamin Fargeaud, Professeur de droit public, Université de Lorraine

Inscription avant le 26 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T14:00:00.000+02:00

https://forms.gle/ZwZSQrY6M7eMCRnC8

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine