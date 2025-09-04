webinaire de préparation pour les candidats participants aux « RDV emploi du FEB » BRETAGNE Rennes

Vous avez été positionné sur ce webinaire par votre consultant APEC ou votre conseiller France Travail. L’objectif est de vous préparer aux « RDV emploi du FEB » . Le jour J vous aurez un entretien court avec des recruteurs. Ce webinaire vise a vous aider à mettre en valeur les atouts de votre CV ainsi que votre marque personnelle.Si cet évènement vous intéresse, n’hésitez pas à contacter votre conseiller.

webinaire co animé par l’APEC et France Travail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-04T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-04T12:50:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/464315

BRETAGNE 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine