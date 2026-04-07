Webinaire de présentation AsQualio, Aunéor Conseil, Velleron
Webinaire de présentation AsQualio, Aunéor Conseil, Velleron mardi 7 avril 2026.
Webinaire de présentation AsQualio Mardi 7 avril, 14h00 Aunéor Conseil Vaucluse
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:00:00+02:00
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Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement en direct à ne pas manquer !
Rendez-vous le mardi 7 avril à 14h pour un webinaire organisé avec Aunéor Conseil.
Au programme :
Présentation complète de notre module AsQualio : découvrez toutes ses fonctionnalités, ses avantages et comment il peut optimiser votre gestion de la formation.
❓ Session de questions-réponses en direct : posez toutes vos questions, nous y répondrons en live !
Pour en savoir plus sur le module : https://asqualio.com/
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