Webinaire de présentation AsQualio, Aunéor Conseil, Velleron

Webinaire de présentation AsQualio Mardi 7 avril, 14h00 Aunéor Conseil Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T14:00:00+02:00 – 2026-04-07T16:00:00+02:00

Participez à notre Webinaire exclusif avec Aunéor Conseil !

Nous avons le plaisir de vous inviter à un événement en direct à ne pas manquer !

Rendez-vous le mardi 7 avril à 14h pour un webinaire organisé avec Aunéor Conseil.

Au programme :

Présentation complète de notre module AsQualio : découvrez toutes ses fonctionnalités, ses avantages et comment il peut optimiser votre gestion de la formation.

❓ Session de questions-réponses en direct : posez toutes vos questions, nous y répondrons en live !

Pour en savoir plus sur le module : https://asqualio.com/

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Vous recevrez le lien dès votre inscription à cet évènement.

Nous comptons sur votre présence !

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