Webinaire de présentation du programme AASTRA Institut Français des Administrateurs (IFA) Paris 9 juillet 2025

Vous exercez un mandat d’administrateur ou souhaitez intégrer un conseil d’administration dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial ou du transport aérien ?

L’ENAC, en partenariat avec l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et l’ISAE-SUPAERO, vous invite à un webinaire dédié à la présentation du certificat AASTRA – Administrateurs de l’Aéronautique, du Spatial et du Transport Aérien.

L’objectif d’AASTRA : renforcer les compétences de gouvernance des décideurs de ces filières stratégiques en les dotant d’une vision sectorielle approfondie et des meilleures pratiques en matière de conseil d’administration.

Ce webinaire sera l’occasion pour vous d’en savoir davantage sur le contenu, les objectifs et les enjeux de cette formation unique, conçue pour répondre aux défis stratégiques de ces filières d’excellence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T19:00:00.000+02:00

https://www.ifa-asso.com/evenements/reunion-dinformation-certificat-aastra-09-07-2025/

Institut Français des Administrateurs (IFA) 11 bis Rue Portalis, 75008 Paris Quartier de l’Europe Paris 75008 Paris