webinaire « Découvrir les métiers de l’animation, Alisfa, Le Kremlin-Bicêtre

webinaire « Découvrir les métiers de l’animation Mardi 31 mars, 11h00 Alisfa Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T11:00:00+02:00 – 2026-03-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T11:00:00+02:00 – 2026-03-31T12:00:00+02:00

Alisfa 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rr.iledefrance@alisfa.fr »}] https://us06web.zoom.us/j/82716277567?pwd=LCJDbe8pbgeJ2pw4y9wBM2qO6nIUSS.1

La branche professionnelle des métiers du lien social et familial vous propose de venir découvrir les métiers de l’animation