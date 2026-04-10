Webinaire d’information Scale Up Excellence 2026, En ligne,

Webinaire d’information Scale Up Excellence 2026 Vendredi 10 avril, 11h00 En ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T11:00:00+02:00 – 2026-04-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T11:00:00+02:00 – 2026-04-10T12:00:00+02:00

Vous êtes une startup en hypercroissance et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour accélérer votre développement ? L’Appel à Candidatures du programme Scale Up Excellence 2026 qui réunit 11 Capitales French Tech est ouvert !

Participez à notre webinaire de présentation du programme pour découvrir les critères d’éligibilité, les bénéfices du programme et poser toutes vos questions.

10 avril 2026, de 11h00 à 12h00

En ligne (un lien vous sera envoyé après votre inscription)

Pour rappel, pour participer à ce programme il faut : être adhérent de l’une des Capitales French Tech du programme.

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Événement La French Tech