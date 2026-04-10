Webinaire d’information Scale Up Excellence 2026, En ligne,
Webinaire d’information Scale Up Excellence 2026, En ligne, vendredi 10 avril 2026.
Webinaire d’information Scale Up Excellence 2026 Vendredi 10 avril, 11h00 En ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T11:00:00+02:00 – 2026-04-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-10T11:00:00+02:00 – 2026-04-10T12:00:00+02:00
Vous êtes une startup en hypercroissance et vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour accélérer votre développement ? L’Appel à Candidatures du programme Scale Up Excellence 2026 qui réunit 11 Capitales French Tech est ouvert !
Participez à notre webinaire de présentation du programme pour découvrir les critères d’éligibilité, les bénéfices du programme et poser toutes vos questions.
10 avril 2026, de 11h00 à 12h00
En ligne (un lien vous sera envoyé après votre inscription)
Pour rappel, pour participer à ce programme il faut : être adhérent de l’une des Capitales French Tech du programme.
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Événement La French Tech