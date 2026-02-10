Webinaire d’information sur le programme de Marketing Stratégique HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 13 février, 12h00 sur inscription

Webinaire HEC Paris d’information sur le programme de Marketing Stratégique

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous convier à une session d’information autour du Programme Court Executive Marketing Stratégique, le vendredi 13 février 2026 à 12h pour une présentation pour tout savoir en 15 minutes.

Vous êtes intéressés par le programme court Marketing Stratégique ?

Découvrez ce programme clé qui apparaît aussi dans nos formations du Certificat Executive Marketing et Digital à l’ère de l’IA et de l’ Executive Master en Marketing et Business Development !

Au programme :

Une présentation synthétique du programme et de ses bénéfices clés par la consultante formation, Capucine Maitre, et la directrice académique, Anne-Sophie Tourtoulou

Un échange Q&A avec une ancienne participante, qui partagera un retour d’expérience concret, sincère et sans filtre

En seulement 15 minutes, vous découvrirez comment ce programme peut réellement impacter votre trajectoire professionnelle.

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le lien de connexion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T12:15:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-d-information-sur-le-programme-de-marketing-strategique

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

