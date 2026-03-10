Webinaire Énergies renouvelables et paysage En ligne Lutterbach
Webinaire Énergies renouvelables et paysage En ligne Lutterbach Lundi 13 avril, 12h00 Gratuit
Comment l’énergie a-t-elle façonné ces paysages au fil du temps ? Et comment accompagner leur évolution avec le développement des énergies renouvelables ?
Ce webinaire propose d’explorer les liens entre territoire et transition énergétique à travers les différentes filières : éolien, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité. Chaque projet s’inscrit dans un paysage existant, avec son histoire, ses usages et ses perceptions.
L’objectif : mieux comprendre ces dynamiques pour construire des projets cohérents, partagés et ancrés dans leur contexte local. Un temps d’échange pour prendre du recul, croiser les regards et nourrir les démarches à venir.
**Déroulé :**
30 minutes de présentation
20 minutes de questions/réponses pour échanger directement avec l’intervenant.
**Modalités de participation :**
• Gratuit / Sans inscription préalable
• Visio via Zoom, lien de connexion : [https://us02web.zoom.us/j/87250821849](https://us02web.zoom.us/j/87250821849)
_Les Déj’EnR sont des webinaires gratuits, mensuels et participatifs qui abordent des questions clés pour faciliter le développement des énergies renouvelables dans la région. Ouverts à tous._
**Un programme :**
• Financé par Climaxion (porté par l’ADEME et la Région Grand Est) et par l’Union européenne
• Animé par les réseaux Générateurs Grand Est et GECLER, membre du réseau national Énergies Partagées
• Construit par les associations Alter Alsace Énergies, LER et ALE08
Plus d’informations et webinaires précédents : [https://gecler.fr/dejenr/](https://gecler.fr/dejenr/)
