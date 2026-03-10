Webinaire Énergies renouvelables et paysage En ligne Lutterbach Lundi 13 avril, 12h00 Gratuit

Comment l’énergie a-t-elle façonné ces paysages au fil du temps ? Et comment accompagner leur évolution avec le développement des énergies renouvelables ?

Ce webinaire propose d’explorer les liens entre territoire et transition énergétique à travers les différentes filières : éolien, photovoltaïque, méthanisation, hydroélectricité. Chaque projet s’inscrit dans un paysage existant, avec son histoire, ses usages et ses perceptions.

L’objectif : mieux comprendre ces dynamiques pour construire des projets cohérents, partagés et ancrés dans leur contexte local. Un temps d’échange pour prendre du recul, croiser les regards et nourrir les démarches à venir.

**Déroulé :**

30 minutes de présentation

20 minutes de questions/réponses pour échanger directement avec l’intervenant.

**Modalités de participation :**

• Gratuit / Sans inscription préalable

• Visio via Zoom, lien de connexion : [https://us02web.zoom.us/j/87250821849](https://us02web.zoom.us/j/87250821849)

_Les Déj’EnR sont des webinaires gratuits, mensuels et participatifs qui abordent des questions clés pour faciliter le développement des énergies renouvelables dans la région. Ouverts à tous._

**Un programme :**

• Financé par Climaxion (porté par l’ADEME et la Région Grand Est) et par l’Union européenne

• Animé par les réseaux Générateurs Grand Est et GECLER, membre du réseau national Énergies Partagées

• Construit par les associations Alter Alsace Énergies, LER et ALE08

Plus d’informations et webinaires précédents : [https://gecler.fr/dejenr/](https://gecler.fr/dejenr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-13T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-13T13:00:00.000+02:00

En ligne 4 rue maréchal Foch 68 460 LUTTERBACH Lutterbach 68460 Collectivité européenne d’Alsace



