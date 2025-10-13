Webinaire « Etre parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne » Sur la chaîne Youtube de Coutances mer et bocage Coutances

Webinaire « Etre parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne » Sur la chaîne Youtube de Coutances mer et bocage Coutances lundi 13 octobre 2025.

Webinaire « Etre parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne »

Sur la chaîne Youtube de Coutances mer et bocage 4 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13 22:30:00

Date(s) :

2025-10-13

Dans cette conférence percutante, nous levons le voile sur la réalité de la parentalité moderne qui peut conduire à un épuisement caché. Ensemble, nous explorerons les causes profondes de ce phénomène grandissant, alimenté par la pression sociale, l’idéalisation de la parentalité et la surcharge quotidienne.

Être parent aujourd’hui, c’est souvent donner sans compter, jusqu’à parfois s’oublier soi-même. Cette conférence invite à identifier les signaux d’alerte du burn-out parental, pour réfléchir aux limites individuelles et à proposer des pistes concrètes pour retrouver un équilibre entre parentalité et identité personnelle.

Replay disponible sur la chaine youtube de Coutances mer et bocage .

Sur la chaîne Youtube de Coutances mer et bocage 4 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie

English : Webinaire « Etre parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Webinaire « Etre parents jusqu’à s’épuiser la face cachée de la parentalité moderne » Coutances a été mis à jour le 2025-09-03 par Coutances Tourisme