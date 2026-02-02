Webinaire / Étudier & travailler au Canada Mercredi 11 février, 17h30 Sur inscription

Vous désirez immigrer au Québec ? S’installer implique de vous adapter à tout un monde de nouveautés !

**MERCREDI 11 FÉVRIER (17H30-19H)**

L’équipe NQT vous propose un webinaire afin de comprendre le système bancaire canadien et le marché du travail.

### Au programme

Afin de vous aider à y voir plus clair, **Desjardins**, 1er groupe financier coopératif en Amérique du Nord, et l’**Office Franco-Québécois pour la jeunesse** présentent un webinaire à destination de jeunes diplômés.

Spécialement conçue pour les nouveaux arrivants, elle abordera les thèmes suivants :

* le système bancaire canadien

* le marché du travail

* le système scolaire

* les dispositifs pour les nouveaux arrivants.

Vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation.

À la fin de ce webinaire, vous aurez profité de conseils et d’exemples concrets pour vous aider à vous projeter dans votre projet d’expatriation ainsi que sur les différentes étapes pour y parvenir

### [> Je m'inscris <](https://app.nqt.fr/public-events/6196) Atelier en visio, vous recevrez le lien de connexion par mail la veille de l'événement.

