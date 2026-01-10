Webinaire : Executive Master in Management FINANCE HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 29 janvier, 12h30 sur inscription

Webinaire HEC Paris : Executive Master in Management FINANCE

Développez votre expertise financière avec notre Executive Master en Finance

Le rôle de la finance d’entreprise est essentiel, car les décisions en la matière portent la plupart du temps sur les orientations stratégiques, quand l’outil industriel et le capital humain exigent de quantifier l’effort et les résultats qu’on en attend.

La majeure Finance du programme Global Executive Master in Management (GEMM) a été spécialement conçue pour les managers et les cadres qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans le domaine de la finance d’entreprise et du pilotage de la performance financière.

Il s’inscrit au cœur du processus de création de valeur, de l’orientation financière des décisions stratégiques, du pilotage et de la mesure de la performance.

Pour mieux comprendre l’impact d’un tel programme dans votre évolution de carrière, nous vous invitons à assister au webinaire de présentation qui aura lieu le Jeudi 29 janvier prochain, de 12h30 à 13h30.

Franck CEDDAHA, professeur affilié HEC Paris, vous présentera le contenu et les spécificités de ce programme.

Christine PAPEIX, consultante formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement.

Une alumna de notre Executive Master en Finance partagera également avec vous son expérience.

Osez franchir le pas et donnez un second souffle à votre carrière !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T13:30:00.000+01:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-executive-master-management-finance

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



