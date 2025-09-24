Webinaire : Executive Master in Management – Strategic management (GEMM) HEC Paris Jouy-en-Josas

Webinaire HEC Paris : Executive Master in Management – Strategic management (GEMM)

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous convier le mercredi 24 septembre à 11h, pour une rencontre avec des alumni.

Vous envisagez de rejoindre l’Executive Master in Management – Strategic management (GEMM) ?

Participez à cette session Q&A pour poser toutes vos questions… et obtenir des réponses sans filtre.

Durant cette session interactive d’une heure, vous échangerez en direct avec Christine Collongues, Sales Associate Director, et plusieurs alumni du programme qui partageront, en toute transparence :

Ce que le programme a changé dans leur trajectoire professionnelle

Les temps forts et les véritables enjeux du parcours

Leurs conseils avant de se lancer

Un format 100 % authentique, animé dans un esprit de discussion ouverte, pour vous aider à décider si GEMM est fait pour vous.

Managers en quête de prise de hauteur stratégique et curieux d’en savoir plus sur l’impact réel du programme, inscrivez-vous dès maintenant !

Les places sont limitées pour permettre des échanges de qualité.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

