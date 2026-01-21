Webinaire : « Faites de la Transformation Durable un levier de votre leadership » HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 30 janvier, 12h30 sur inscription

Webinaire HEC Paris : « Faites de la Transformation Durable un levier de votre leadership »

Dans un contexte où la transition durable s’impose comme un impératif stratégique, les dirigeants doivent aujourd’hui conjuguer vision, transformation et impact.

L’Executive Master in Management – Change & Sustainability d’HEC Paris accompagne les managers et cadres expérimentés qui souhaitent piloter le changement au cœur de leurs organisations.

Ce webinaire sera l’occasion de découvrir la vision et la pédagogie du programme, d’échanger avec ses Directrices Académiques et de bénéficier des retours d’expérience d’alumni.

Intervenants :

Françoise CHEVALIER, Professeure associée à HEC Paris, Directrice Académique de l’Executive Master in Management Change & Sustainability

Bénédicte FAIVRE TAVIGNOT, Professeure associée à HEC Paris, Directrice Académique du Certificat Executive Stratégie et Développement Durable

Sandrine MÉRIAN, Consultante Formation, HEC Paris Executive Education

Osez franchir le pas et donnez un second souffle à votre carrière !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T13:30:00.000+01:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-faites-de-la-transformation-durable-un-levier-de-votre-leadership

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



