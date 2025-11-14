Webinaire-Global Executive Master in Management Change & Sustainability HEC Paris Jouy-en-Josas Vendredi 14 novembre, 12h30 sur inscription

Webinaire HEC Paris-Global Executive Master in Management Change & Sustainability

Impulsez le changement durable avec HEC Paris

Venez à la rencontre des Directrices Académiques et des Alumni du programme Global Executive Master in Management Change & Sustainability.

Dans un monde où la transition durable s’impose comme un impératif stratégique, les dirigeants doivent allier vision, transformation et impact. Le Global Executive Master in Management Change & Sustainability d’HEC Paris accompagne les managers et cadres expérimentés qui souhaitent piloter ce changement au cœur de leurs organisations.

Ce programme offre une approche unique pour conjuguer stratégie, leadership et impact sociétal.

Pour découvrir comment ce master peut transformer votre carrière et votre manière de diriger, rejoignez-nous pour un webinaire le jeudi 14 novembre à 12h30.

Intervenants :

Françoise CHEVALIER, Professeure associée à HEC Paris, Directrice Académique de l’Executive Master in Management Change & Sustainability

Bénédicte FAIVRE TAVIGNOT, Professeure associée à HEC Paris, Directrice Académique du Certificat Executive Stratégie et Développement Durable

Barbara QUARANTA, Membre du CESE (Conseil économique, social et environnemental), Alumna du programme

Guillaume COLLIN, Directeur du Développement commercial et de la Stratégie chez SPIE, Alumnus du programme

Sandrine MÉRIAN, Consultante formation, HEC Paris Executive Education

Au programme :

La vision et la pédagogie du Master présentées par ses Directrices Académiques

Les retours d’expérience inspirants de deux alumni

Un temps d’échanges et de questions pour répondre à toutes vos interrogations

Les informations clés sur les modalités d’inscription et de financement

Impulsez le changement durable et donnez une nouvelle dimension à votre leadership.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T14:00:00.000+01:00

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-global-executive-master-management-change-sustainability

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines