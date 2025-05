Webinaire (gratuit) : Dans la peau d’un équipier du « GIGN », comment se préparer à gérer l’incertitude – HEC Alumni Paris, 14 mai 2025, Paris.

Webinaire (gratuit) : Dans la peau d’un équipier du « GIGN », comment se préparer à gérer l’incertitude HEC Alumni Paris Mercredi 14 mai, 13h00 sur inscription

Webinaire (gratuit) : Dans la peau d’un équipier du « GIGN », comment se préparer à gérer l’incertitude avec HEC Alumni

Plongez dans la peau d’un membre du GIGN : Apprenez à affronter l’incertitude, à prendre des décisions sous pression et à renforcer votre leadership en situation de crise.

Vous êtes dirigeant, entrepreneur, manager ou futur leader ? Dans un monde imprévisible, votre capacité à garder la tête froide et à entraîner les autres est votre plus grand atout.

Découvrez les secrets d’élite du GIGN, transmis par Ronan Perego, ancien membre du GIGN et diplômé HEC, qui accompagne aujourd’hui dirigeants, équipes et organisations dans la maîtrise des situations à haute intensité.

Pendant ce webinar exclusif (30-45 minutes + Q&A), Ronan partagera comment les méthodes du GIGN peuvent transformer votre manière de :

– Renforcer la confiance en soi et l’assertivité

– Développer un esprit d’équipe soudé et résilient

– Gérer le stress et les imprévus

– Prendre des décisions complexes et justes sous pression

Cultiver la combativité et l’endurance mentale

Mais aussi :

– Comment les soft-skills développés au GIGN sont des leviers puissants pour conduire le changement et inspirer confiance dans l’incertitude

Comment ces compétences comportementales et humaines préparent les organisations aux défis d’aujourd’hui et de demain

Ce webinar est aussi l’occasion unique d’échanger avec Ronan et de découvrir en avant-première le stage immersif proposé par le Club Gestion de Crise, pour aller plus loin dans l’apprentissage expérientiel.

Rejoignez-nous et repartez avec des outils concrets pour affronter vos propres “crises” du quotidien, en tant que leader.

Attention, si vous été intéressé par le stage en juin, il reste très peu de places limitées – Réservez la vôtre dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-14T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-14T13:45:00.000+02:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/webinaire-gratuit-dans-la-peau-d-un-equipier-du-gign-comment-se-preparer-a-gerer-l-incertitude/2025/05/13/12578

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris