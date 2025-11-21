Webinaire HEC Paris – Certificat Management de la Performance financière et extra-financière HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 11 décembre, 12h30 sur inscription

Webinaire HEC Paris Executive Education – Certificat Management de la Performance financière et extra-financière

Piloter la performance aujourd’hui, c’est orchestrer finance, durabilité et stratégie : comment s’y préparer ?

Dans un contexte où les organisations doivent concilier exigence financière, contraintes réglementaires et ambitions de durabilité, le pilotage de la performance ne relève plus uniquement des directions financières. Managers de Business Unit, directeurs de division, patrons de PME, responsables financiers : chacun joue désormais un rôle clé dans la construction d’une performance globale, responsable et créatrice de valeur.

Le Certificat Management de la Performance financière et extra-financière d’HEC Paris offre un cadre méthodologique solide et opérationnel pour maîtriser ces nouveaux équilibres et affûter son pilotage.

Pour comprendre comment ce certificat peut enrichir votre leadership et transformer votre manière de conduire la performance, nous vous invitons à un webinaire online le Jeudi 11 décembre – 12h30

INTERVENANTS :

Anne FRISCH : Professeure Associée HEC Paris et Directrice Académique du programme

Christine PAPEIX : Directrice Associée, Consultante Formation HEC Paris Executive Education

Stéphanie LINCOT : Directrice Administratif et Financier – Ancienne participante du programme

Cédric PONSEEL : Chief Financial Control Officer & Board Director – Ancien participant du programme

AU PROGRAMME :

La vision académique et les objectifs du certificat

Les enjeux actuels du pilotage de la performance : finance, extra-financier, stratégie

Les retours d’expérience de deux anciens participants : transformations, apports, impacts métiers

Un temps d’échange pour répondre à vos questions

Les informations clés sur les modalités d’admission

Rejoignez-nous pour découvrir comment renforcer votre pilotage, faire évoluer votre posture de leader et développer une performance réellement globale dans votre organisation.

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T14:00:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-certificat-management-de-la-performance-financiere-et-extra-financiere

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines