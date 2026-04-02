Webinaire MIFA X French Tech Alpes, A distance, Arengosse

Webinaire MIFA X French Tech Alpes Jeudi 2 avril, 15h00 A distance Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T15:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00

A l’occasion du Festival du film International d’animation d’Annecy –

du 21 au 27 Juin 2026 et du Marché international du film d’animation d’Annecy – du 23 au 26 juin 2026,

La French Tech Alpes et le Marché International du film d’Animation d’Annecy (Mifa) unissent leurs forces pour proposer une offre sur mesure aux start-up de la French Tech.

Cette année, le programme du Mifa met l’accent sur l’intelligence artificielle et l’innovation technologique, l’investissement privé et le développement de propriétés intellectuelles cross-media.

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Votre start-up propose des solutions innovantes applicables dans le milieu des Industries Culturelles et Créatives ? Vous souhaitez étendre vos services auprès de cette industrie ?

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Nous vous proposons de vous présenter via un webinaire les opportunités exclusives que nous pouvons proposer aux start-up de réseau des capitales French Tech dans le cadre du Mifa.

Le webinaire se déroulera le jeudi 2 avril de 15h à 16h, si vous n’êtes pas disponible n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, nous vous recontacterons.

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Focus sur le MIFA :

Avec plus de 18 000 participants, 2 700 sociétés et 118 pays représentés, le Mifa est aujourd’hui le 3ᵉ marché du film au monde.

Pour plus d’information sur le Festival d’animation d’Annecy : https://www.annecyfestival.com

Lien vers l’aftermovie 2025 : https://www.youtube.com/watch?v=2B6_A56qGWE

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Événement La French Tech