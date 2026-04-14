WEBINAIRE « Optimisation technico-économique de la fertilisation » Jeudi 24 septembre, 11h00

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T11:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T11:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

SAVE THE DATE – Webinaire

« Optimisation technico-économique de la fertilisation «

24 septembre 2026 de 11h00 12h00

La fertilisation et la fertilité des sols en grandes cultures constituent un enjeu majeur. Le projet FERTISOL NA vise à harmoniser la communication sur ces sujets. En 2026, des actions de sensibilisation seront menées pour renforcer les connaissances sur la fertilisation et optimiser les pratiques de gestion dans une perspective technico‑économique

Inscription ICI

Venez nombreux pour approfondir vos connaissances et échanger entre pairs !

Vous pouvez également consulter les autres livrables du projet FERTISOL NA (fiches techniques, articles de presse, …) sur le site Agriconnaissances :

Agir sur la fertilité de son sol – Agriconnaissances.fr

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Prenons 1h pour des échanges concrets et des apports techniques sur l’Optimisation technico-économique de la fertilisation.