Webinaire : Optimiser sa rémunération en tant que dirigeant Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Webinaire : Optimiser sa rémunération en tant que dirigeant Mardi 30 septembre, 12h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Au programme, du concret et rien que du concret :

– Stratégies de rémunération pour les nouveaux dirigeants

– Frais pros : ce que vous pouvez (vraiment) déduire sans risque

– Facturation : ce qui est obligatoire (et ce qui peut coûter cher si oublié)

– Dividendes : mode d’emploi clair et pratique

– TVA : les points clés selon votre secteur

Pourquoi participer ?

✔ Gagner du temps et éviter les erreurs coûteuses

✔ Avoir des réponses adaptées aux TPE et jeunes entreprises

✔ Repartir avec des repères opérationnels immédiatement applicables

Espace Créateurs d'Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Animé par Karine Schmitt (Numbr), experte en fiscalité et accompagnement de dirigeants.