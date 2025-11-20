[WEBINAIRE] Organiser son plan d’action export Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Angers

[WEBINAIRE] Organiser son plan d’action export Jeudi 20 novembre, 10h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Webinaire gratuit et ouvert à toutes les entreprises viticoles des Pays de la Loire, inscription obligatoire. Clôture des inscriptions le 19 novembre 2025.

Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T11:30:00

Au programme

Vous souhaitez développer vos ventes à l’international ? Cette formation vous guide pas à pas pour construire un plan d’action export réaliste, cibler les bons marchés et structurer votre calendrier commercial. Repartez avec une méthode concrète et des outils opérationnels pour réussir vos démarches export.

Ce webinaire sera présenté par Karl-Frédéric REUTER, consultant et formateur agrée chez AOC Conseils.

En savoir + sur le Club Export de Food’Loire

Contact

Pauline CABOT-BERLAND, chargée de mission filière vin.

Pauline CABOT-BERLAND, chargée de mission filière vin.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

Webinaire du Club Export le jeudi 20 novembre 2025 de 10 h à 11 h 30.