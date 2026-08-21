Webinaire « Partir en Australie & Nouvelle-Zélande », en ligne,

Informations pratiques

Webinaire « Partir en Australie & Nouvelle-Zélande » Mardi 29 septembre, 19h00 en ligne Dordogne

Gratuit et en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T21:00:00+02:00

Tu souhaites partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande ? ✈️

Etudes Australie Consulting organise le mardi 29 septembre 2026dès 19h un webinaire d’information gratuit afin de te donner tous les renseignements nécessaires et d’échanger avec une professionnelle partie en Australie/Nouvelle-Zélande qui répondra à toutes tes questions !

Au programme :

19h00 : une première session consacrée au visa Programme Vacances Travail (PVT). Ce visa permet de vivre en Australie/Nouvelle-Zélande pendant un an minimum, de prendre des cours d’anglais, de travailler de façon illimitée et de voyager au grès de tes envies ! Ce visa permet également de partir en demi pair. Les conditions du visa, les jobs, les cours d’anglais/demi pair, les logements, etc. seront abordés. La fin de la session sera consacrée à des questions réponses avec les participants.

20h00 : une deuxième session consacrée au visa étudiant. Ce visa permet de faire des études en lycée, cours d’anglais, université (semestre, licence, licence en 1 an post BTS, master, doctorat). Ce visa étudiant permet également de travailler 20h par semaine. Les conditions du visa, les études possibles, les jobs, etc. seront abordés. La fin de la session sera consacrée à des questions réponses avec les participants.

Afin de participer à une des sessions, merci d’envoyer un email à info@etudes-australie.com avec ton nom et prénom en précisant « online 29/09/2026 » ainsi que l’horaire de la session qui t’intéresse (soit 19h, soit 20h, soit les deux). Tu recevras ultérieurement un lien pour la réunion sur Microsoft Teams.

Pour en savoir plus.

en ligne Nouvelle-Aquitaine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « info@etudes-australie.com »}] [{« link »: « https://www.etudes-australie.com/ »}, {« link »: « https://www.etudes-australie.com/working-holiday-visa-visa-vacances-travail-en-australie-et-en-nouvelle-zelande/ »}, {« link »: « https://www.etudes-australie.com/au-pair-en-australie-et-en-nouvelle-zelande/ »}, {« link »: « https://www.etudes-australie.com/etudes-universitaires-en-australie-et-nouvelle-zelande-visa-etudiant/visa-etudiant/ »}, {« link »: « mailto:info@etudes-australie.com »}, {« link »: « https://www.etudes-australie.com/5362-australie-session-dinformations-en-ligne/ »}] https://www.etudes-australie.com/5362-australie-session-dinformations-en-ligne/

Etudes Australie Consulting te propose une session d’information gratuite en ligne pour partir en Australie ou en Nouvelle-Zélande !

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